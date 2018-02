"Estados Unidos no puede ganarnos limpiamente"

Las acusaciones de dopaje institucionalizado en el deporte ruso están motivadas a que Estados Unidos "no pueden ganarnos limpiamente", declaró este domingo el ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguei Lavrov.

"Creo que es una forma de competencia sin escrúpulos porque el equipo estadounidense, visiblemente, no es capaz de ganarnos limpiamente", dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Con Rusia excluida de los Juegos de Pyeongchang 2018 tras destaparse un sistema generalizado de dopaje bajo el auspicio de las autoridades, Lavrov estimó que Estados Unidos culpabilizó al gigante europeo "para volver y mantener su posición de líder mundial indiscutible del deporte".

"Los competidores deben ser apartados", añadió Lavrov, precisando que para ellos "todos los medios son buenos" en esta "campaña antirusa". Tras la exclusión de Pyeongchang por parte del Comité Olímpico Internacional por el dopaje ruso, que alcanzó su cima durante los Juegos de Invierno de Sochi-2014, en la ciudad surcoreana participan solo 169 deportistas rusos 'limpios' bajo la bandera olímpica.

DEDICATORIA ESPECIAL

El especialista de short-track Lim Hyo-jun, que dio a Corea del Sur su primera medalla de oro en sus Juegos Olímpicos de Pyeongchang, en 1 mil 500 metros, quiso rendir homenaje al ruso Viktor Ahn, leyenda de la disciplina, vetado para esta cita por el COI.

"Cuando vi a An correr en 2006, comencé a soñar con ser algún día medallista olímpico. Viktor me dijo que podía conseguirlo. He recibido muchos consejos de su parte. Le respeto mucho. Le doy las gracias por esta victoria", declaró Lim en conferencia de prensa.