Altán le da la victoria a Municipal sobre Guastatoya

Un tanto de cabeza del joven atacante Pedro Altán le dio la victoria a un Municipal que ahora trepa a la cuarta plaza de la tabla general, quedando a solo dos puntos del líder, Sanarate.

En un partido ríspido, marcado por los constantes roces dentro y fuera de la cancha, los rojos terminaron por llevarse el resultado gracias a la anotación de Altán en el segundo tiempo. La asistencia fue de Marco Pablo Pappa, quien con un balón lejano anticipó al guardameta de Guastatoya y permitió a su compañero cabecear a gol (61').

El encuentro también vivió momentos de tensión tras un cruce de palabras entre el guardameta de Guastatoya, Juan José Paredes, y el atacante de Municipal, Blas Pérez. El portero visitante incluso llegó a escupir al ariete panameño, pero no fue expulsado por el árbitro.

Blas Pérez. Foto: Douglas Suruy

Tras el encuentro, Paredes se refirió al incidente afirmando que Pérez había "insultado a todo el país". "Son cosas que pasan dentro de la cancha. No nos vamos a hacer las víctimas, ni tampoco a generar polémica, pero creo que cuando ofenden a todo un país es cuando todos tenemos que salir a defendernos", dijo el portero de Guastatoya, sin revelar lo que le dijo el panameño.

"Cuando ya se refieren a todo el país, eso deja mucho qué desear. Por eso fue el enojo, de todos los jugadores de Guastatoya, no solo mío".

Paredes admitió, además, que sí escupió a Pérez e hizo autocrítica al reconocer que el roce "se les salió de las manos" a ambos jugadores.

"Se nos salió de las manos a los dos. En cualquier momento creo que rozamos la roja; hay que ser autocríticos (…) En un momento viene un insulto, no solo a mi persona, sino a todo el país. No se expresó (Pérez) de la manera que debió. Esperemos que también él tenga autocrítica y sepa reconocerlo, porque no es primera vez que él tiene un problema de este tipo", sentenció el arquero.

#Clausura2018 | El guardameta de @CD_Guastatoya, Juan José Paredes, se refiere al incidente con el panameño Blas Pérez durante el partido en El Trébol pic.twitter.com/dtyHEpTig8 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) February 11, 2018

Por su parte, Altán, anotador del gol de los rojos, se mostró contento por haber marcado y dedicó su tanto a la afición escarlata presente en El Trébol. "Es importante. Le dedico este gol a toda la afición, al entrenador y a todos mis compañeros", comentó.

Tras el duelo de este domingo, Municipal debe viajar el miércoles a Antigua para jugar en El Pensativo, donde buscará seguir escalando puestos en la general.

El cuadro de Guastatoya hará lo propio, también el miércoles, recibiendo a Suchitepéquez.

*Con imágenes de Douglas Suruy