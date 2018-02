Altán, el héroe de Municipal y Sanarate toma el liderato

Cuando muchos decían que su carrera venía en declive y lo veían ya fuera de Municipal, el mismo Pedro Altán se ha encargado de cerrar bocas y mostrar que su magia y su buen futbol aún no lo ha perdido.

Y es que el pequeño jugador, que en su momento fue declarado como la nueva joya roja, se convirtió ayer en el héroe del equipo, luego de que este saltara de la banca e ingresara a marcar el gol que le dio la sufrida victoria a su equipo ante un Guastatoya que estuvo a nada de llevarse un punto de visita.

Foto: Douglas Suruy

“Pedrito” se ha venido ganado la confianza del técnico Hernán Medford y este ha sabido responder dentro del terreno de juego.

Con este triunfo los rojos saltaron a la cuarta posición al sumar once puntos y se pone muy cerca del liderato del Torneo Clausura.

Foto: Douglas Suruy

EN PICADA

Caso contrario de su archirrival Comunicaciones, que el viernes pasado cayó en su visita ante Deportivo Petapa (2-1) y así sumar su segunda derrota. El equipo crema que ha dejado mucho que desear en el torneo, es séptimo con ocho puntos y apenas ha ganado dos juegos. Además el puesto del técnico Ronald González empieza a ponerse en peligro. Los goles de los loros fueron obra de Gerson Tinoco y Alex Pérez. Por lo cremas descontó Wilson Lalín.

Emisoras Unidas

Otro que no la está pasando bien es Antigua GFC que cayó por segunda ocasión consecutiva y ahora en manos de Cobán Imperial (2-1). El campeón nacional cedió el liderato y ahora es segundo con 12 puntos.

Foto: Douglas Suruy

SALTAN A LA CIMA

Deportivo Sanarate se ha convertido en la sorpresa del campeonato, ya que tras su triunfo ante Siquinalá (1-0) le bastó para treparse a la cima y ser el nuevo líder. Los sanaratecos empiezan a respirar más tranquilos ya que se están alejando de la zona del descenso directo.

El equipo celeste suma 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empata y una derrota y ahora viene el desafío de mantenerse en lo más alto.

Foto: Mario Cerón

DURA PELEA POR NO IRSE

La lucha por no descender a la Primera División se mantiene cerrada. De momento Malacateco y Siquinalá (30 puntos), se mantienen fuera de dicha zona, esto no los libra de caer. Mientras que en la zona baja están Marquense y Suchitepéquez. Los leones le ganaron un juego directo a los toros (1-0) y suman 27 unidades por lo que meten presión por salir de tan condenable posición. Por su parte, Suchitepéquez se hunde cada vez, aún no ha ganado en el torneo y es el último lugar en la tabla acumulada con 24 puntos, motivo que lo pone como el candidato principal para irse a la liga de ascenso.

Foto: Vonder Putten

RESULTADOS

JORNADA 6

Petapa vs. Comunicaciones 2-1

Cobán Imperial vs. Antigua GFC 2-1

Marquense vs. Malacateco 1-0

Municipal vs. Guastatoya 1-0

Suchitepéquez vs. Xelajú MC 1-1

Sanarate vs. Siquinalá 1-0

PRÓXIMA JORNADA

Miércoles, 14 de febrero

Siquinalá vs. Petapa

Estadio: Mateo Sicay Paz

Hora: 12:00

Antigua GFC vs. Municipal

Estadio: Pensativo

Hora: 15:00

Guastatoya vs. Suchitepéquez

Estadio: David Cordón Hichos

Hora: 15:45

Comunicaciones vs. Cobán Imperial

Estadio: Doroteo Guamuch Flores

Hora: 20:00

Malacateco vs. Sanarate

Estadio: Santa Lucía

Hora: 20:00



Xelajú MC vs Marquense