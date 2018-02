Jugador de las Grandes Ligas confiesa el secuestro de su madre

El beisbolista de las Grandes Ligas narró en una entrevista cómo se dio el rapto de su mamá en Venezuela, y confesó la frustración que siente en estos momentos.

El pelotero de los Piratas de Pittsburgh, el venezolano Elías Díaz, confesó que su madre fue secuestrada en la ciudad de Maracaibo, por lo que dijo sentirse consternado.

"Es algo muy doloroso cuando atentan contra tu familia (…) Solo pido que no le hagan daño y me la devuelvan con vida", expresó Díaz , en declaraciones publicadas este viernes por el diario "Panorama".

La mamá del receptor se llama Ana Soto y tiene 72 años, por lo que temen también por su estado de salud. Ella fue raptada este jueves cuando platicaba con vecinos frente a su casa en un sector popular de la ciudad en mención.

De acuerdo a informaciones, "cuatro desconocidos armados llegaron en una camioneta y la obligaron a subirse". El jugador dijo que hasta el momento no se han comunicado con ningún familiar para pedir ningún rescate.

El catcher de los Piratas se encuentra en Venezuela para pasar tiempo con su familia en su ciudad natal. Disputó 64 juegos en 2017 en las mayores, con promedio de bateo de .223.

Statement From Pirates President Frank Coonelly Regarding Elias Diaz.

Our thoughts and prayers are with Elias and his family. pic.twitter.com/W4JGg100Ia

— Pirates (@Pirates) February 8, 2018