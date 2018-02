La FIFA confía en que el VAR se utilice en el Mundial 2018

“El 3 de marzo decidiremos si el videoarbitraje (VAR) formará parte de las reglas del juego y se convertirá en una ayuda oficial para los árbitros”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una conferencia de prensa en Hanoi este jueves.

Infantino, ferviente defensor del polémico sistema de video-asistencia, ha visto como en los últimos meses el VAR, que se utiliza a modo de prueba en las ligas profesionales de Alemania e Italia, ha originado incertidumbre en la comunidad del fútbol por sus constantes fallos.

“En 2018, no podemos permitir que toda la gente en el estadio y toda la gente ante una pantalla de televisión vea en solo minutos si el árbitro ha cometido un gran error o no, y que el único que no tenga derecho a repasar la jugada sea el árbitro mismo. Si podemos ayudarlo, debemos hacerlo”.