VIDEO. Recorre los caminos en oscuridad pero cada pedalazo lo acerca a sus sueños

Nació con ceguera total, pero lejos de que esto lo detuviera decidió cambiar el enfoque y retar al destino desde una bicicleta. El próximo domingo tendrá una prueba tan importante como peligrosa.

Josias Vásquez es un paraciclista nacional, que a pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar, no se detiene y sus guías dicen que él es el motor que los mueve a alcanzar sus metas, que los anima a tomar cada vereda, a escalar cada subida y a enfrentarse a cada pendiente peligrosa.

Así, sin miedo a nada, Josias recorre los caminos para enorgullecer a, y para demostrarse así mismo que todo es posible con una buena estrategia.

Compite oficialmente en paraciclismo de ruta, disciplina en la que ha representado al país en Juegos Paracentroamericanos y Parapanamericanos, sin embargo, por si el reto de no ver fuera poco, decidió incursionar en el ciclismo de montaña.

¿Por qué elegiste el ciclismo de montaña?

En ciclismo de ruta compito contra compañeros ciegos, pero en ciclismo de montaña lo hago contra corredores sin discapacidad, eso es un incentivo más. Actualmente a nivel mundial solo está reconocido el ciclismo de ruta para ciegos porque el de montaña es considerado muy peligroso, solo somos alrededor de cuatro ciegos a nivel mundial, los que lo practicamos.

Hay muchos deportes para ciegos ¿Por qué este?

Me gusta la adrenalina y la velocidad. Hay muchos otros deportes para ciegos, pero el ciclismo me da libertad, además, creo que es rebeldía contra el destino porque en algún momento me dijeron que no podría hacerlo, y aquí estoy.

Josias Vásquez (de pie) junto con su guía Marco Borrayo. / Foto: Omar Solís

¿Desde cuándo practicas ciclismo?

Me inicié en 2012 en ciclismo de ruta y he competido en Paracentroamericanos y Parapanamericanos. Desde 2014 hago ciclismo de montaña, el año pasado competí en el Reto del Quetzal, y este domingo iniciaré con el El Rey de los Cerros, que es una carrera de cuatro fechas a lo largo del año, esta competencia es para atletas sin discapacidad.

Mientras nos cuenta sus experiencias, Josias mantiene la sonrisa, según sus guías, casi nunca se le ve triste o enojado, y no ha de ser para menos, pues además de su talento para el deporte, se desempeña como “Life Coaching”.

¿Cómo ayudas a las personas a través de tu profesión?

Más que motivarlos como comúnmente se hace, ayudo a las personas y a las empresas a encontrar qué hay dentro de ellos que los motiva a cumplir sus sueños, qué los mueve a alcanzar las metas que se han propuesto y a definir las estrategias que los ayuden a utilizar ese motor para llevar a ese sueño.

¿Y a ti qué te mueve?

Quiero estar de nuevo en una competencia internacional y representar a Guatemala. Por eso, a veces cuando entreno por largos periodos y siento que no puedo más, me visualizo en la competencia, en el pelotón y hasta escucho a mi guía diciéndome en qué posición vamos, y eso me da energía para terminar el entreno y continuar preparándome.

¿Y cuál es tu próximo gran reto?

Después de El Rey de los Cerros, el reto es ir al Mundial de Ciclismo adaptado y ranquear para ir a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, esta última competencia nos daría la oportunidad de ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, mi gran sueño.

¿Qué se necesita para asistir al Mundial?

Apoyo, eso es lo más complicado de conseguir, boletos, viáticos, hospedaje. El deporte adaptado en Guatemala no es muy apoyado, así que es complicado. En lo deportivo, para competir en el mundial solo necesito que la Federación de Ciclismo me inscriba, pero todo lo demás es lo difícil de conseguir.

Foto: Omar Solís

¿Cómo son tus competencias?

Hablamos poco con el guía, nos referimos solo por palabras claves durante el trayecto, el pedaleo y el esfuerzo tiene que ser el mismo porque las cadenas están sicronizadas, así que si doy un giro inesperado, podemos caer. Él me indica por dónde tengo que ir, lleva los cambios y los frenos.

¿En cuántos guías te apoyas?

Son cuatro, Marco Borrayo me ayuda más a entrenar, Charlye Sánchez es uno de mis guías principales en carreras, Belcon Patzán y Picolo Gularte, quien me guía en ciclismo de pista.





















