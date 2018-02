Memes del Super Bowl 52 arrasan en redes sociales

La edición 52 del Super Bowl ha acaparado la atención de millones de espectadores alrededor del mundo, y los memes también jugaron su propio partido.

La atención de los amantes del futbol americano se centró este domingo en el US Bank de Minneápolis, escenario que albergó el juego que enfrentó a los Philadelphia Eagles y a los New England Patriots.

Y en un juego intenso de principio a fin, las Águilas de Philadelphia celebraron al haber ganado su primer Super Bowl, con un marcador de 41-33 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fueron liderados por Tom Brady.

One of the funnier Super Bowl memes out there… pic.twitter.com/X0bq7Y8seU

— Rich Gonzalez (@PrepCalTrack) February 5, 2018