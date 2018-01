Keylor Navas: "Para mí todo es privilegio, no una casualidad"

El camino desde su natal Pérez Zeledón hasta el Santiago Bernabéu y de sus sueños de niñez a ser figura en partidos de la Copa del Mundo o a levantar los trofeos más codiciados en el futbol europeo fue cualquier cosa menos fácil para Keylor Navas, quien, a sus 31 años, alcanzó ya el estatus del mejor jugador costarricense de todos los tiempos.

La historia de cómo lo logró se cuenta en la producción que se estrenó semanas atrás en su país y en España, que ahora llega a Guatemala y a otros países de Latinoamérica en los que el Real Madrid tiene una numerosa afición y sus actuaciones entre los postes son seguidas con mucha atención.

En esta entrevista exclusiva con Publinews por medio de una teleconferencia organizada por Movistar y Saúl, Navas remarca su fuerte conexión con la fe, además de su enorme inquietud porque la producción triunfe fuera del terreno de juego y que empuje a muchas personas más allá de sus límites.

El mensaje de @NavasKeylor desde Madrid para el público de Guatemala antes del estreno de “Hombre de Fe” pic.twitter.com/JDsL6xr7wd — Deportes Publinews (@Deportes_PN) 23 de enero de 2018

¿Qué sensación te genera el estreno de “Hombre de fe” en Guatemala?

Me llena de mucha ilusión compartir mi historia con la audiencia de un país al que quiero mucho. Este es un proyecto pensado para inspirar a las personas, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, para hacerles ver como con fe y trabajo se puede lograr lo que uno se propone.

¿Con qué mensaje quieres llegar a quienes, siendo centroamericanos como tú, quieren alcanzar un sueño?

Lo más importante de la película es el mensaje. Nunca quisimos agrandar la imagen mía, sino que las personas puedan ver que con fe todo se puede lograr y que Dios tiene que formar parte de nuestras vidas para que nos dé las fuerzas y el talento para conseguir nuestros sueños… Me gustaría que los niños y quienes vean la película salgan del cine con esa convicción.

¿Cuál es la faceta que te gustaría que las personas conozcan sobre ti y que se refleja en la película?

Mi vida siempre ha tenido muchas dificultades, pero siempre vi la mano de Dios trabajando en mí y muchas personas a mi alrededor; Él puso gente que me ayudara y estuviera conmigo en todos esos momentos para que nunca bajara los brazos.

¿Cuál ha sido la parte más intensa de estos cuatro años en tu carrera que inspiraron gran parte de la historia que se presenta en la pantalla?

Me gustaría que vean de dónde salí, en qué circunstancias, las cosas que tuve que pasar y la forma en la que Dios trabajó en mi vida y que me cuidó hasta traerme al lugar en el que estoy. Para mí todo esto es un privilegio, no es casualidad, sino algo que Él me tenía preparado.

Se lleva a cabo la presentación de la película “Hombre de Fe” inspirada en la vida y la carrera de @NavasKeylor, portero de la selección de Costa Rica y el @realmadrid pic.twitter.com/5Ze4cViHLl — Deportes Publinews (@Deportes_PN) 23 de enero de 2018

¿Cuán complejo fue revivir desde tus inicios a la actualidad de tu carrera durante la producción?

Al inicio fue complicado, no deja de ser tu vida y te toca revivir muchos momentos que no son bonitos u otros que la marcaron. Es un proceso en el que uno debe estar tranquilo y tratar de sanar esas heridas con tal de ayudar a que muchas personas puedan tener una relación más cercana con Dios, que siempre estuvo ahí para mí y me ayudó a tomar buenas decisiones.

¿Qué podremos ver en la película que impacte más entre quienes no conocieron el inicio de tu camino como futbolista?

Verán a un niño que tuvo sueños, pero no las facilidades del mundo para conseguirlos. También esa fe sembrada en el corazón que trato de mantener siempre para lograrlos, aun en lugares en los que se cierran puertas o en los que dicen que no somos capaces.







Publicidad







El partido se juega en la pantalla grande

• El recorrido, dentro y fuera de la cancha, de Keylor Navas es lo que inspiró a la directora Dinga Haines y PCP Productora Internacional a realizar la película de 97 minutos de duración.

• Además de su debut profesional con el Saprissa, y el salto al futbol español con el Albacete y el Levante, “Hombre de fe” revive la actuación del jugador con la selección costarricense en Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final, y que luego lo llevó a fichar por el Real Madrid.

• Entre 2014 y 2017, Navas ha ganado con el club merengue nueve títulos, entre los que destacan dos de la Liga de Campeones de Europa y tres del Mundial de Clubes.

• Con Costa Rica ha jugado 76 partidos internacionales y ahora se alista para jugar la Copa del Mundo de Rusia 2018.