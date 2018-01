Peterhansel sigue liderando, Sunderland abandona el rally Dakar 2018

El francés Stéphane Peterhansel sigue liderando el rally Dakar 2018 entre los autos disputada este martes la cuarta etapa, mientras que el británico Sam Sunderland, defensor del título en motos, abandonó la prueba por una lesión en la región lumbar.

Sunderland (KTM), primer inglés en ganar el Dakar, en 2017, debió dejar el rally por la lesión sufrida durante un salto con su moto en la etapa disputada en las dunas alrededor de la localidad peruana de San Juan Marcona.

🏆 GC – BIKES 🏍️🏆 1. @A_Vanbeveren 2. @quintanilla102 +1'55" 3. @kmbenavides +3'15" Former race leader @Sundersam is out of the race. More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 #Dakar2018 #DakarPerú2018 pic.twitter.com/QuGosyhFmo

La etapa fue ganada por el francés Van Beverende Yamaha, hizo un tiempo de 2 horas 34 minutos 21 segundos para los 330 km del especial de este martes, secundado por su compatriota y compañero de equipo Xavier de Soultrait a 5:01 minutos y por el austríaco Matthias Walkner (KTM) a 7:10 minutos.

Con su victoria en esta cuarta etapa, Van Beveren pasó a comandar la clasificación general de motos seguido a 1:55 segundos por el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

En la categoría autos, el francés Sébastien Loeb ganó el tramo y su compatriota y compañero de equipo en Peugeot, Stéphane Peterhansel mantuvo el primer lugar de la clasificación general.

Peterhansel arribó tercero a la meta a 3:16 minutos de Loeb, este martes en la etapa disputada en las dunas en las afueras de San Juan de Marcona, Perú, la más larga sobre este tipo de terreno del Dakar 2018.

Nasser Al-Attiyah finishes stage 4 of the #Dakar2018 with a delay of 54'21. He had to stop twice for 20' 🛠

// @AlAttiyahN termina la etapa 4 del #DakarPerú2018 con un retraso de 54'21. Tuvo que detenerse dos veces durante 20' 🛠 pic.twitter.com/ivI6h2XlcO

