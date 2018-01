Revelan al club de fútbol con más poder financiero del mundo

El actual líder de la Premier League de Inglaterra, el Manchester City, es el club de fútbol con mayor potencial financiero del mundo. El ranking Soccerex Football Finance 100, publicado por primera vez el miércoles, clasifica a los clubes según sus activos (incluyendo el valor de sus jugadores), deuda neta y potencial de los propietarios para invertir.

Estas variables, según los autores del informe, "están más en sintonía con el fútbol moderno" que la típica clasificación de ingresos.

