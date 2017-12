Exjugador del Monterrey se une a Xelajú y se despide con nostalgia de su mejor amigo

No suelo encariñarme de nada ni de nadie, ni suelo escribir para dedicar palabras; pero esta vez creo vale la pena; hoy me costo despedirme de la ciudad, de mis compañeros que prácticamente se convirtieron en mi familia, pero sobretodo de ti!! Si de ti @ezequielorozco_ de mi hermano de otra madre; gracias por ser como eres, gracias por recibirme y abrirme las puertas de tu casa, gracias por siempre mostrar esa sonrisa y esa mentalidad positiva en todo momento, también gracias por esas primeras palabras aquel día que llegamos juntos a la cancha del 20 de noviembre desde ahí empezaste a contagiar de tu alegria, dedicación y profesionalismo; pero sobre todo gracias por hacerme sentir como en mi casa ya que sin ninguna duda puedo decir que soy parte de tu familia!!! Un día volveremos a encontrarnos, yo sé que con ayuda de Dios cumpliremos lo que prometimos, sin duda te estaré esperando!! 🙌🏼 Gracias padre!!

A post shared by Brayan Martinez (@brayann_mtz07) on Dec 12, 2017 at 4:18pm PST