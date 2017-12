Gignac despide a Damián Álvarez con emotivo mensaje

Desde el primer dia, en el primer partido contra el Internacional, me aconsejaste, me transmitiste la garra para comenzar con todo mi carrera en Tigres. Eres una GRAN persona, una gran inspiración para la afición y todos los jugadores que hemos tenido el honor de compartir la cancha contigo. Gracias hermano, socio, compadre y amigo. Te vamos a extrañar @damariel11 ❤️🙏🏻👏🏻👏🏻 TQM

A post shared by André-pierre GIGNAC (@10apg) on Dec 23, 2017 at 5:38pm PST