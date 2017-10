Sharapova conquista su primer título desde su suspensión por dopaje

Maria Sharapova, exnúmero 1 del mundo y puesto 86 en el ranking actual, superó en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka (102), por 7-5, 7-6 (10/8), ganando así un torneo en el que participó en calidad de invitada.

La tenista rusa de 30 años conquistó su título 36 de WTA, y su primero desde que ganase en Roma en 2015.

#36 I will always remember you 🏆 pic.twitter.com/GEczLqGRRd

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) October 15, 2017