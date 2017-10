VIDEO. Astros aventajan a los Yankees en los playoffs

Un doblete de Carlos Correa remolcó desde primera base a José Altuve para que los Astros dejaran al campo 2×1 a los Yankees de Nueva York este sábado, mientras Justin Verlander repartió 13 ponches permitiendo a Houston tomar ventaja de 2-0 en la serie por el banderín de la Liga Americana.

Con el aporte de su fuerza latina, los Astros ganaron los dos primeros partidos de la serie al mejor de siete juegos, y ahora marchan hacia Nueva York para los siguientes tres topes, el tercero de ellos el lunes en el Yankee Stadium.

