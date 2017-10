La ruta de la 57 edición de la Vuelta a Guatemala empieza a rodar

El momento del banderazo de salida se acerca y la Vuelta a Guatemala está por comenzar su recorrido de 1 mil 80 kilómetros a lo largo de diez departamentos y durante nueve días.

A pesar de que las carreteras no se encuentran en su estado óptimo, los organizadores confían en que esto no afectará el paso de los 108 ciclistas que representarán a 12 equipos nacionales y a 6 del extranjero.

Esta vez no estará presente el costarricense Román Villalobos, el ganador de las últimas dos ediciones.

La presentación del evento se llevó a cabo este jueves en el complejo José Mariano Arzú de la Cervecería Centroamericana, uno de los patrocinadores principales de la competencia.

Honores para Benigno

La ruta que iniciará el lunes 23 en el Parque Central de Ciudad de Guatemala y que concluirá en Zacapa después de 135 kilómetros, le ha sido dedicada este año a Benigno Rustrián, excorredor guatemalteco que celebró el título de campeón en la edición de 1967.



















Publicidad



















Rustrián, quien reside en Estados Unidos, estuvo presente en el acto en el que las autoridades de la Federación Nacional le entregaron el reconocimiento y en el que se encontraba también Juan José Pontaza Izeppi, ganador en 1963.

“Es un honor el ser parte, muchos años después de que me retiré del ciclismo, parte de la fiesta del pueblo. Me llena de un sentimiento especial que me recuerden al igual que lo que un día logré para nuestro país”, expresó el homenajeado.

Equipos nacionales

Decorabaños

Hino

ADD Chimaltenango

Ópticas Deluxe

Taller Hermanos Soto

Intercop Sololá

Cuajo Luna

Marsesa

Australian-Sacatepéquez

Eurobikes

Llantera Alvarado

Equipos extranjeros