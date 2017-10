Municipal saca un empate ante Xelajú que le sabe a liderato

Municipal se quedó con un importante empate y tomó momentáneamente el liderato en el inicio de la segunda vuelta del Torneo Apertura. Marco Pappa se apuntó un golazo.

El equipo que dirige Gustavo Machaín pudo quedarse con la igualdad (2-2) en una de las canchas más difíciles de la Liga Nacional, no solo por la calidad de su rival, sino por la fidelidad de su afición.

Por el equipo local abrió el marcador el guatemalteco Jorge Ortíz en el minuto 5, mientras que el mexicano César Morales anotó el segundo (33). Por Municipal marcaron Gastón Puerari (16) y Marco Pappa en el 19.

El equipo chivo tuvo varias oportunidades de anotar el tercer tanto, pero los remates de Jorge Ortíz y César Morales se estrellaron en los postes, además el portero Nicholas Hagen tuvo un poco de suerte.

Por Municipal, Blas Pérez tuvo la ocasión más clara en el tiempo de reposición, pero no pudo definir frente al portero.

Tras este resultado los rojos se ubican primeros en la tabla de posiciones con 20 puntos, uno más que Petapa que este sábado cayó 3-1 ante Comunicaciones, y uno más que su rival de turno.

Sin embargo, puede perder el liderato si Guastatoya (18) vence en su visita a Cobán Imperial. Incluso Antigua (17) puede ocupar el liderato por diferencia de goles, si gana en la cancha de Marquense.

Los goles

Jorge Ortíz abrió el marcador después de que un centro de César Morales le quedó a Juan Jax, que no pudo rematar con comodidad, y el balón le quedó a Ortiz quien marcó de derecha.

Puerari colocó el 1-1 luego de haber recibido un pase largo y haber rematado de zurda. Y después se vendría el golazo de Marco Pappa.

Los rojos le dieron vuelta al marcador cuando en el minuto 18 Pappa remató desde fuera del área para el 2-1. Sin embargo, César Pérez rescató la igualdad tras un pase de Wilson Godoy.

FINAL | Municipal y Xelajú terminan con marcador igualado, 2-2. Presenta @banruralgt pic.twitter.com/Lr81CQ9uuE — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) October 1, 2017

"Fue un lindo partido y un punto muy importante para nosotros, pudimos ganar el partido pero también ellos, fue un partido abierto y el punto no es malo. Recibí un codazo del 16 que me cortó y ahora me van a cocer", dijo Gastón Puerari al final del partido.

Por su lado el mexicano César Morales expresó: "Espero estar bien de esta lesión pronto porque jugué muy incómodo. Fuimos superiores en cada momento pero no pudimos concretar las jugadas de gol, además nos enfrentamos a un rival de mucha jerarquía. Traigo una racha muy importante y eso me pone feliz".

Programación de la jornada 12

Sábado 30 de septiembre

17:00 Comunicaciones 3-1 Petapa

20:30 Xelajú MC 2-2 Municipal

Domingo 1 de octubre

11:00 Sanarate vs. Siquinalá

12:00 Marquense vs. Antigua GFC

12:00 Suchitepéquez vs. Malacateco

15:30 Cobán Imperial vs. Guastatoya