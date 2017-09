Dramático video muestra cómo colapsa una atleta cerca de ganar un maratón

La atleta Recho Kosgei conmocionó al mundo del atletismo al vivir momentos dramáticos cuando no pudo utilizar sus piernas y se vio desvanecida cuando estaba cerca de la meta.

Faltaban menos de mil metros para que cruzara la línea de llegada de la edición 39 del Maratón de Varsovia cuando la keniata se desvaneció en el asfalto y vio truncado sus sueños cuando no pudo levantarse.

Pese a intentar en varias ocasiones ponerse de pie, sus piernas no le respondieron y no tuvo más opción que quedarse en el asfalto con las piernas dobladas.

Su rival más cercana, la etíope Bekelu Beji aprovechó el momento en que Recho colapsó y se adelantó a cruzar primero la línea de meta, mientras Kosgei tuvo que ser atendida y recuperada por los servicios médicos de la competencia.

Después de que las imágenes de Recho Kosgei se hicieron virales, fueron muchas las críticas que recibió la organización del evento, sin embargo se defendió diciendo que solo actuaron de acuerdo al reglamento de la Federación Internacional de Atletismo.

"Cuando me veo en el video solo se que realmente quería levantarme y seguir adelante. Fue una tortura, vi a la atleta de Etiopía pasarme y sabía que el juego había terminado. Pero doy gracias a Dios que estoy sana. Me llevaron al hospital y me cuidaron mucho", dijo Recho en la página web de la agencia holandesa que la representa, Volare Sports Team.