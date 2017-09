Jorge Vega da un salto para representar a Guatemala en otra faceta importante

Junto con su talento que en forma reciente lo llevó a ganar las medallas de oro y de plata en dos fechas de la Copa del Mundo de gimnasia, Jorge Vega recibió este lunes un nombramiento de gran importancia para Guatemala.

Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) le extendieron al atleta nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, el título de embajador de turismo de nuestro país a nivel internacional.



En forma reciente, Vega destacó entre los mejores gimnastas del planeta durante las competencias que tuvieron lugar en Szombathely, Hungría, en donde se colgó la presea de plata en la especialidad de salto al potro y en París, Francia, en la que se hizo con el oro en suelo.

"Es un gran honor representarla en esta forma, lo cual es un compromiso para quienes tratamos de hacer bien en nombre del país… días atrás escuché que decían que la noticia de mi resultado en París era una distracción a la situación que estábamos pasando, pero no es así, porque aquí no todo es malo y en lo personal me da mucha motivación poder llevar buenas noticias sobre nuestras gente", expresó el atleta.