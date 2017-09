Extécnico de Carlos "el Pescado" Ruiz agradece el apoyo hacia su hijo

En la temporada 2011-2012, Carlos “el Pescado” Ruiz" jugó para el Veracruz en la liga de ascenso de México. En ese tiempo fue dirigido por Daniel Guzmán y jugó con su hijo, con quienes cultivó una gran amistad hasta el día de hoy.

Muestra de ello es que el exgoleador nacional fue influyente para que el retoño de su exentrenador del mismo nombre se hiciera un espacio en el balompié guatemalteco por lo que los mexicanos le están agradecidos a Carlos Ruiz.

El mexicano estuvo presente en el juego del domingo donde Suchitepéquez empató de local ante Municipal (1-1) juego que le gustó a Guzmán por la propuesta futbolística ofrecida por el conjunto venado, y no descartó que le gustaría en su momento dirigir en el balompié guatemalteco.

"Fue un buen partido, justo empate, Suchitepéquez jugó siempre al ataque y el rival a esperarlos, el nivel estuvo muy bueno y como aficionado llenó mis expectativas, de momento acabo de terminar mi contrato con un equipo en el Tampico en la Liga de Ascenso y me gustaría algún día poder dirigir en acá (Guatemala)", manifestó el también exjugador quien ganó un título de Liga con el Atlante en 1993.

Asimismo "el Travieso" dijo que se enteró que su retoño vendría a jugar a Guatemala hasta de último ya cuando Daniel tenía todo arreglado con el equipo de los venados y gracias al apoyo de Carlos Ruiz, le tocó venir al país y viajar a Mazatenango para poder ver jugar a su hijo.

"En los aspecto del futbol yo siempre lo dejo que el actúe, "el Pescado" influyó el presidente y el técnico aceptaron y después me dijo me voy a Guatemala y eso me hizo venir aquí", manifestó.