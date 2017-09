El nuevo desafío de Ariel Sena ahora al mando de Aurora FC

El uruguayo Ariel Sena ya sabe qué es ascender a un equipo a la Liga Nacional, lo hizo con Guastatoya en 2014. Hoy regresa a la Primera División, donde buscará regresar a Aurora a la máxima categoría, algo que se le ha negado desde su descenso en el Clausura en 2005.

¿Cómo tomas esta nueva aventura en la Primera División?

Es un desafío grande, un reto importante, llegar a esta gran institución. Lo tomo como un reto personal, y con la ilusión de lograr cosas grandes.

Entre ellas buscar ascender a Aurora a la Liga Nacional…

Claro, es uno de los objetivos que tiene la directiva, pero para eso hay que trabajar un pequeño proceso y a partir de ahora trabajaremos para eso.

¿Estás consciente que en tus manos tienes a uno de los equipos con más títulos en la historia?

Esta es la parte más emotiva, sabemos la historia de este club y ese es el reto: devolver a este equipo al lugar que se merece.

¿Qué te pidió el club?

Pidió varias cosas y todo lleva a lo mismo. Primero, tener un equipo protagonista, competitivo, darle oportunidad a los jóvenes y crear una identidad sin descartar que la prioridad es ascender.

¿Crees que tenés equipo para pelear por el medio boleto de ascenso?

Estoy convencido de que hay un buen plantel, hay que mejorar algunas cosas pero hay muy buenos jugadores, con algunos ya tuve la oportunidad de trabajar, es un equipo muy sólido que tiene posibilidades de jugar las finales.

¿Cómo te sientes de estar de vuelta dirigiendo a un equipo?

Muy contento, estuve un mes y semanas sin trabajar pero para mí, que amo el futbol, fue como estar como un año. Agradezco la confianza que se me brindó, no esperaba esta oportunidad pero al presentarse no dudé en tomarla, me gustan los retos y este es uno de ellos, y vengo con la mejor disposición para que las cosas salgan bien.