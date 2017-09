VIDEO. Así fue el dramático choque en el arranque del Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el gran beneficiado de un fuerte choque que involucró a los Ferrari de Vettel y de Raikkonen además del Red Bull del neerlandés Max Verstappen y que afectó al McLaren del español Fernando Alonso durante la disputa del Gran Premio de Singapur, este domingo bajo la lluvia en el circuito de Marina Bay.

Hamilton, triple campeón mundial, cuenta ahora con 28 puntos de ventaja sobre Vettel, que partió desde la pole position, pero que se vio involucrado en un accidente con su compañero finlandés y que supuso la retirada de ambos y de Verstappen en la primera vuelta y posteriormente la de Alonso.

Hamilton lideró un podio que completaron el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes). Se trata de la victoria número 60 en la carrera del británico en la Fórmula 1, la tercera en la ciudad-estado del sudeste asiático.

Lights out under the lights = mayhem under the lights 🙈😮💥#SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/rQ8DCeTjET

— Formula 1 (@F1) September 17, 2017