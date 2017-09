Se indignan por rostro de “el Chicharito” en reconocido video juego

Usuarios en las redes sociales se indignaron por el rostro con el que aparece Javier “el Chicharito” Hernández en un reconocido videojuego, aunque otros se burlaron.

Tanto la prensa mexicana como la española resaltaron el dato y aseguran que el rostro del jugador está causando furor en Internet pero no por sus datos estadísticos.

Y es que parece que a los creadores del “Pro Evoluion Soccer” (PES) se les fue un poco la mano con la imagen del delantero mexicano del West Ham United y se han ganado varios comentarios al respecto.

Ese juego se destaca precisamente por su realismo y sus buena caracterizaciones, sin embargo el retrato de “el Chicharito” está bastante lejos de la realidad.

Lol what sort of face is that for Hernandez??? #PES2018 #whufc pic.twitter.com/p2LWn2DobC

— R. Jones (@RockyWhu) September 14, 2017