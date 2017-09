¿Cuánto dinero se gastaron en fichajes los clubes de futbol este verano?

Los clubes de futbol del mundo gastaron US$4 mil 710 millones (3 mil 950 millones de euros) en el mercado de fichajes en este verano, casi tantos como en el conjunto del año 2016, según un informe que fue publicado este jueves por la FIFA.

"Entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de 2017, 7 mil 590 traspasos internacionales fueron realizados en el mundo", escribe la FIFA en su sitio internet.

"Los gastos globales alcanzaron US$4 mil 710 millones, lo que significa que los clubes gastaron casi tanto en estos tres meses como durante el conjunto del año 2016 (US$4 mil 790 millones)".

"Una vez más, los clubes del Big 5", los cinco principales campeonatos que son Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, "jugaron un papel central, realizando un 21.2% del número total de fichajes y 77.9% del total gastado" estos últimos meses.

