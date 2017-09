¿Quieres entradas para la Copa del Mundo de Rusia 2018? Esto debes hacer para conseguir una

"Los hinchas de todo el planeta podrán reservar sus localidades, con el inicio de la venta de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2018", señaló el comunicado que la FIFA publicó este martes en su página electrónica para responder a las inquietudes de los aficionados.

"Hemos establecido un sistema de boletería que da a todos los aficionados una oportunidad justa de conseguir entradas. A lo largo de la historia, la contribución de los hinchas ha sido fundamental en la fascinación que causa la Copa Mundial de la FIFA. Y Rusia promete brindar una extraordinaria continuación a esta historia mediante una organización excepcional y un ambiente fantástico en los estadios", declaró por su parte la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura.

La FIFA anunció este martes que el jueves 14 de septiembre comenzará el proceso de venta de entradas para asistir a los partidos del torneo que se jugará el próximo año.

Save the date! Ticket sales for #WorldCup available exclusively on https://t.co/zJTWWlNvjQ starting on 14 Sept

ℹ️👉https://t.co/V1Uf5BleWJ pic.twitter.com/OWB7vUlvEs

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 12, 2017