NFL en México se gana el odio de fans por broma de mal gusto tras terremoto

La cuenta oficial de Twitter de la NFL en México provocó indignación por una broma de mal gusto tras el terremoto en ese país, aunque horas después se disculpó.

Y es que esta cuenta se burló del sismo de magnitud 8.2 que sacudió a la población mexicana y que ha cobrado la vida de 34 personas hasta el momento.

Alex simply had a night against the defending champs, and we have the highlights to prove it. pic.twitter.com/VNbTblnYjM

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 8, 2017