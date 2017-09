La intrépida estadounidense que eliminó del US Open a la mayor de las Williams

La estadounidense Sloane Stephens, número 83 del ranquin mundial, sorprendió a su veterana compatriota Venus Williams al derrotarla este jueves por 6-1, 0-6, 7-5 en semifinales del Abierto de Estados Unidos de tenis, y conseguir el primer boleto de su carrera a una final de Gran Slam.

Stephens, de 24 años, sobrevivió a sus nervios y a una furiosa reacción de Williams en el segundo set, para imponerse al cabo de dos horas y siete minutos de juegos, sellando su boleto a la final femenina del sábado en la cancha dura de Flushing Meadows, Nueva York.

La mejor actuación anterior de Stephens fueron las semifinales del Abierto de Australia de 2013.

"No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo, lo que me costó llegar aquí, el viaje que he estado, simplemente no tengo palabras", comentó.