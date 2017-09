El mercado de fichajes cambia radicalmente para la Premier League

Los clubes de la Premier League aprobaron este jueves una propuesta para cambiar definitivamente su mercado de fichajes y cerrar su ventana antes de que comience el campeonato local.

La decisión se tomó después de que varios entrenadores se quejaran por la fecha estipulada para cerrar el mercado, el 31 de agosto, cuando ya se habían disputado tres jornadas.

La nueva medida estima que los clubes de la Premier League no podrán fichar jugadores desde el jueves precedente al comienzo del torneo. Los equipos, sin embargo, sí tendrán la posibilidad de vender sus jugadores a otros campeonatos extranjeros en los que el mercado de fichajes siga abierto.

Premier League Clubs have today agreed to a rule amendment that will see the summer transfer window close earlier: https://t.co/den3cSuWiX pic.twitter.com/8Dr7fBXdUm

— Premier League (@premierleague) September 7, 2017