Ya retirado siguen reconociendo la destacada carrera "Chalo" Romero

Han pasado cinco años desde Gonzalo Antonio Romero Paz, más conocido como "Chalo", le puso fin a su carrera como futbolista profesional.

A pesar de ello, el legado que dejó el talentoso mediocampista que jugó en los equipos Chiquimulilla, Municipal, Cobán Imperial, Aurora, Marquense y la Selección Nacional, no deja de pasar desapercibido y su intachable y su don de gente tanto dentro como fuera de la cancha sigue siendo reconocido.

Es por ello que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, tomó por sorpresa al exjugador y hoy al mando de la Dirección General de Educación Física (DIGEF), para homenajearlo y dedicarle la edición 28 de la carrera de la Luz y el Sonido, la cual se llevará a cabo el domingo 8 de octubre.

Con sentimientos encontrados, Romero se mostró emocionado y agradecido por tal distinción la cual nunca se esperaba.

"Me sorprendieron con este privilegio de ser homenajeado en esta carrera, me siento muy honrado y emocionado, es un reconocimiento que quedará marcado en mi corazón y en mi mente y sin duda alguna para mi familia también", manifestó el exselccionado nacional.

Junto a Romero también será homenajeado el atleta no vidente Edgar Carrillo.

Romero ha recibido diferentes tipos de homenaje desde que se retiró en 2012, pero este tiene un sentimiento especial para él, ya que durante su intervención en la conferencia, a "Chalo" se le quebró la voz y a punto de llorar al manifestar el sentimiento que le causaba recibir dicha distinción.

"Cada homenaje es especial, pero este es doblemente especial, porque uno muchas veces se queja de la situaciones que nos toca vivir, de los retos que se tienen que enfrentar y las personas con discapacidad nos dan un lección de como enfrentar estos retos de como no es permitido sentarse a llorar y quedarse limitado, ellos a pesar de su discapacidad siguen creciendo y buscando la excelencia. Esto me emociona porque me motiva para seguir colaborando y sensibilizando a todas las personas", dijo emocionado Romero.