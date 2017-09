Amenazan a “el Moyo” tras viralizarse fuertes imágenes de agresión a Bastos

Después de que se viralizaron las fuertes imágenes sobre la agresión que sufrió el jugador de Cobán a manos de José Manuel Contreras, la afición ha comenzado a lanzarle amenazas.

Este miércoles “el Moyo” se vio involucrado en un confuso incidente en el que resultó herido el brasileño Roger Bastos, de Cobán Imperial, que tuvo que ser llevado a un centro médico después de haber recibido un fuerte golpe en la nariz.

Foto: Facebook

Las imágenes que se viralizaron escandalizaron a la afición cobanera, además, después de que el club expresó su opinión en su “fan page”.

“Ese señor Contreras comete una agresión directa en contra de Roger, provocándole una grave fractura expuesta, partiendo su nariz en 4 pedazos… Esto es una agresión”, publicó.

Foto: Facebook

Este mensaje generó cientos de comentarios, incluso, varios aficionados de “los Príncipes Azules” lanzaron amenazas e insultos a “el Moyo”, indicándole que cuando regrese a Cobán, cosecharía lo que sembró.

Estas son algunas de las respuestas que recibió el post de Cobán: “Te esperamos en Cobán José Manuel Contreras pero no para darte una buena bienvenida si no para que vengas a cosechar lo que sembraste, no olvides que nadie se va sin pagar factura”.

“Te crees mucho por los títulos comprados que ganaste con los cremas pedazo de basura. Pensas que te salvas con lo que hiciste, no cer…, te buscaremos y a ver si no te entran las balas y así aprenderás a no meterse con nosotros hjdp”. “El Moyo” es non grato acá en Cobán, el día que Antigua devuelva la visita por acá, ese cer… no saldrá vivo”, son algunos de los comentarios que han hecho los seguidores.

El juego que se llevó a cabo en el estadio Pensativo terminó 2-0 a favor de Antigua GFC.