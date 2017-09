Rafael Nadal se apunta a los cuartos de final del Abierto de EE.UU.

Nadal, el número uno en el ranquin mundial, dominó por completo al ucraniano Alexandr Dolgopolov (número 64 en la ATP) al haberlo derrotado este lunes en tres sets corridos de 6-2, 6-4 y 6-1 y con esto selló su pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de tenis.

El español, que jugará su primer cuartos de final en el torneo de Grand Slam desde que obtuvo el título de campeón en 2013, se medirá por el boleto semifinalista al ganador entre el belga David Goffin (14) y el ruso Andrey Rublev (53), de 19 años.

5️⃣0️⃣th #usopen match win for Nadal as he reaches his 7th QF at Flushing Meadows 💪

