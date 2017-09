Venus Williams avanza en cuartos de final de US Open

La estadounidense y novena sembrada Venus Williams avanzó a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de tenis al derrotar este domingo por 6-3, 3-6, 6-1 a la española Carla Suáres Navarro (N.35).

Williams, siete veces campeona de torneos de Gran Slam y subcampeona este año en los Abiertos de Australia y Wimbledon, irá ahora en busca de las semifinales con la ganadora entre la española Garbiñe Muguruza (N.3) y la checa Petra Kvitova (N.13).

.@Venuseswilliams 💃 twirls into her 12th QF at the #USOpen.

She'll face the winner of Kvitova/Muguruza. pic.twitter.com/VgS2zJqWTU

