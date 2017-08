Rusia pierde a su bella campeona, su mamá explica por qué decidió retirarse

Después de 19 años de verla competir, Rusia lamentó este lunes el anuncio del retiro de una de sus bellas campeonas olímpicas, su mamá explicó por qué tomó esta decisión.

Se trata de la patinadora Yulia Lipnitskaya, quien puso fin a una larga trayectoria, por lo que no podrá defender su corona en los Juegos de Pyeongchang el próximo año.

Por su parte, Alexander Gorshkov, presidente de la Federación de Patinaje artístico dijo que no había recibido ninguna notificación sobre el retiro de la deportista, que ganó medalla de oro en la prueba por equipos en Sochi 2014 y medalla de plata en el Mundial de 2014.

Even Spielberg was impressed by Yulia Lipnitskaya's ⛸️ performance & wrote her a mail after Sochi… Now what? 😲@ISU_Figure @Olympic_Russia pic.twitter.com/AWPzU3lmb8

— Olympic Channel (@olympicchannel) July 14, 2017