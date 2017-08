Conductor de programa deportivo invitó a Corea del Norte bombardear Sacramento

El conductor del canal de la Asociación Nacional de Rifle (NRA) en Estados Unidos, Grant Stinchfield, le hizo una sugerencia al gobierno de Corea del Norte, por medio de Twitter el 12 de agosto del año en curso. En tal publicación pedía que ese país bombardeará la capital del estado de California, Sacramento, antes que Guam.

Después de las primeras reacciones de usuarios en redes sociales, stinchfield ha decidido eliminar el tuit y posteriormente ha pedido perdón.

“Enviemos una nota a Corea del Norte diciendo que Sacramento ha cambiado su nombre y que ahora se llama Guam”!, decía el polémico comentario.

“Let's send a note to North Korea that Sacramento changed its name to Guam!” – NRA TV's Grant Stinchfield. #AltPatriots pic.twitter.com/QmElshKStT

— Bryan Dawson (@BryanDawsonUSA) August 12, 2017