Londres, Inglaterra. Un día después de haberse hecho pública su declaración sobre que “no es el momento” para que Erick Barrondo gane una medalla en el Mundial de Londres 2017, “Paquillo”, con quien éste y Mirna Ortiz se entrenan a partir de este año, aseguró que las condiciones de la prueba y la forma en la que el marchista responda a la exigencia para lograr su mejor tiempo de la temporada serán las que lo decidan todo el recorrido.

¿Realmente crees que Erick no tiene una oportunidad de ganar una medalla en este evento?

Este es un proyecto de cuatro años y estamos en el primero, de nada nos vale aumentar la intensidad con el trabajo con él si nos exponemos a descalificaciones o lesiones

Muchos en Guatemala se han sentido con el corazón roto al pensar que la gran figura no tiene posibilidades aquí.

Hay que ser realistas. No me hice entrenador de Guatemala con una ´varita mágica´ para decir que ganaríamos una medalla, eso no quiere decir que ni Erick ni Mirna no sean competitivos, ambos son capaces de hacer grandes cosas.





Publicidad





Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos el domingo?

Por supuesto que tienen posibilidades, son grandísimos atletas y todo dependerá también del ritmo de la carrera; si ellos son capaces de hacer sus mejores tiempos de la temporada tendrán un buen resultado.

¿En qué “momento” estamos para este Mundial?

Ahora es el tiempo de sentar las bases, tenemos tres años, es un tiempo suficiente para que tengamos a un Erick competitivo como el de 2012 al igual que Mirna que está en una gran forma y está capacitada para ello, pero debemos ser inteligentes y pelear, dándolo todo por Guatemala.



¿Están ellos conscientes de esto último?

Sí, hemos hablado mucho y saben que hay que tener los pies sobre la tierra, a qué venimos y que Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Las cosas deben de hacerse bien y con siete meses de trabajo no podemos ofrecer algo que quizás esta vez no lograremos.

En su etapa como atleta, Fernández fue medallista en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y consiguió tres segundos lugares en los Mundiales de París 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007.