La vida como fotógrafo de Usain Bolt es más que emocionante

Londres, Inglaterra. “Ha sido muy especial haberlo visto y capturado momentos importantes de su carrera… para toda Jamaica es un orgullo tenerlo como uno de los nuestros”, explica Collin quien acumula más de 20 años de carrera periodística y ha estado al lado de “el Rayo” durante los últimos cinco.

“Estar aquí, en la última de sus intervenciones en los Campeonatos del Mundo es algo muy especial, es un momento que no tiene comparación”, agrega el periodista que labora para el diario “Jamaica Observer” cuya base está en Kingston.

“Desafortunadamente no pude verlo en los Olímpicos de Rio, pero sí lo he hecho en otros lugares y campeonatos en los que he sido testigo de la fiesta en la que envuelve a todos y que lo convierten en un personaje muy querido”, indica.

Entre sus atribuciones, además de la cobertura del equipo nacional de atletismo de la Isla, Collin cubre el criquet y el baloncesto.

La historia entre el periodista y Bolt inició cuando éste último competía en las categorías infantiles en el Campeonato Nacional de su país.

“Fue hace mucho tiempo, cerca de 15 años… me llamó la atención la fuerza con la que competía entonces y que con los años se hizo más fuerte. Él es un ícono, no solo para nosotros sino en el deporte mundial y muchos no me creen cuando una vez dije que llegaría a ser algo muy importante para todos los jamaiquinos”, agrega.

Las pruebas para Bolt en el Campeonato Mundial de Atletismo tendrán lugar el sábado 5, con las eliminatorias y las finales de los 100 metros y, una semana después, junto con el equipo de relevo 4×100.

En Londres, el velocista aspira a ampliar a trece su cosecha de medallas de oro en los mundiales y a quince en total junto con dos platas que consiguió en Osaka, Japón, en 2007.