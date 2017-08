El Barcelona resguarda sus fondos ante posible salida de Neymar

El delantero brasileño, Neymar Jr., debe estar en un entrenamiento el miércoles en España, pero nadie parece saber a ciencia cierta si aceptará la transferencia más cara de la historia para marcharse a Francia o si se sumará a sus compañeros.

Por si acaso, el Barsa realiza gestiones para salvaguardar los 26 millones de euros (30,7 millones de dólares) que tendrían que pagarle si permanece en España, dijo un dirigente del club.

El dirigente, que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por no estar autorizado a divulgar información al respecto, dijo que el equipo “ha depositado 26 millones de euros de una prima con una notaría ante las dudas sobre el futuro del jugador y a la espera que se resuelva la situación”.

“Lo que el club hará con el dinero, no lo sabe aún, ante la incertidumbre del futuro”, dijo el dirigente a The Associated Press.