Tinta bajo el agua: Tatuajes de nadadores se roban la atención en Mundial de Natación

Una amplia combinación de imágenes, escritos y símbolos adornan los cuerpos cincelados de los competidores.

Entre los más habituales figuran los cinco anillos olímpicos, en la piel de muchos de los nadadores que han tomado parte en unos juegos, pero también destacan todo tipo de criaturas marinas, desde tiburones a delfines, pasando incluso por mantarrayas.

Algunos nadadores no han tenido problemas en explicar el significado de sus tatuajes.

El británico Adam Peaty, por ejemplo, batió los récords mundiales de los 50m y 100m braza con un enorme león tatuado en su brazo izquierdo que se hizo tras ganar el título olímpico en Rio-2016.

Corazón de león

“El tatuaje para mí está más relacionado con el entrenamiento. Despertarme por la mañana, mirarme al espejo e ir a la piscina, recordando el duro trabajo para ganar en Rio y hacerlo también mientras nado”, explicó el joven de 22 años.

“También me mantiene firme y apasionado con lo que hago y me recuerda cómo he llegado hasta aquí”, añadió Peaty, que no quiso desvelar si ‘celebrará’ sus oros en Budapest con un nuevo dibujo en su piel.

Hasta la abuela del británico, Mavis Williams, de 74 años y que se desplaza en silla de ruedas, se realizó una copia del tatuaje del felino de su nieto… aunque temporal.

“Fue una locura, de hecho pensé que era un tatuaje de verdad. Pensé: ‘¡Dios mío, qué se ha hecho’, pero le encantó”, explicó divertido el nadador.

El brasileño Bruno Fratus, que se llevó la plata el sábado en los 50m libre tras el estadounidense Caeleb Dressel, explicó que su tatuaje alado fue debido a un capricho.

“Significan lo que soy”

“Mientras tenga espacio y dinero seguiré haciéndolo… y tiempo libre, claro, porque cada vez que me hago uno necesito 10 días sin entrar en el agua”, añadió el nadador sudamericano.

“Este es un graffiti que vi en Miami, solo tomé una foto y se lo llevé como referencia (al tatuador). Éste es solo un ala. Me desperté una mañana y pensé que me quedaría bien un ala en el brazo”, explicó sobre alguno de sus tatuajes.

Su compatriota Etiene Medeiros, oro en los 50m espalda el pasado jueves, explicó también el significado de sus tatuajes.

“Tengo una sirena en mi antebrazo para que me dé energía en mi vida y debajo una flor de loto que crece entre las cenizas como el Ave Fénix”, dijo la nadadora de 26 años.

“Debajo de este tengo un tatuaje hawaiano para recordar lo afortunada que soy por tener a mi familia y amigos”, continuó.

“En mis tobillos, llevo el nombre de mi padre y de mi madre y tengo también otros que están ocultos”.

La holandesa Kyle Stolk tiene una gacela que le recuerda su país de origen, Sudáfrica, y un trébol irlandés en medio de una bandera holandesa.

“Quería tatuarme los tres lugares que han hecho de mí lo que soy hoy”, explicó Stolk, que comenzó a nadar en Dublín antes de instalarse definitivamente a Holanda, país al que representó en los últimos Juegos Olímpicos.

“Puede que sea demasiado extravagante para algunas personas, pero significan mucho para mí: significan lo que soy”, precisó.