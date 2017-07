GALERÍA. Así celebró Chris Froome su cuarto título en el Tour de Francia

Chris Froome, que logró su cuarto título del Tour de Francia, y el colombiano Rigoberto Urán, la gran sorpresa con su segundo puesto, se dieron un paseo triunfal por los Campos Elíseos de París, este domingo en la última etapa, en la que se impuso el holandés Dylan Groenewegen.

Con todo decidido desde el sábado con la decisiva contrarreloj de Marsella, en la que Urán learrebató el segundo puesto de la general al francés Romain Bardet que terminó tercero, se disputó la simbólica última etapa.

Groenewegen ganó al esprint, delante del alemán André Greipel y del noruego Edvald Boasson Hagen.

La jornada final, de 103 kilómetros, que empezó frente al restaurante Le Reveil Matin, en Montgeron, en las afueras de la capital francesa, desde donde comenzó el primer Tour de Francia en 1903, sirvió para coronar a Froome, que a sus 32 años está a un paso de igualar el récord de cinco triunfos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

El otro triunfador fue Rigoberto Urán, subcampeón del Tour a solo 54 segundos del todopoderoso Froome, la menor desventaja que ha tenido el británico respecto al segundo, en sus cuatro títulos.

“Es increíble volver a esta con mi familia después de una semana en la carretera”, afirmó Froome tras la última etapa.

“Cada uno de los cuatro triunfos ha sido diferente. Todos han sido especiales, pero éste ha sido el más apretado en cuanto a tiempos”, añadió el británico.

“Me siento un privilegiado por estar con cuatro triunfos, a uno del récord de grandes ciclistas”, explicó Froome.

Urán, por su parte, logró a sus 30 años el logro más importante de una carrera que ya contaba con la plata de los Juegos Olímpicos de la prueba en ruta y dos segundos puestos, en los Giros de Italia de 2013 y 2014.

⚡️ FLASH ⚡️ The Champs Elysées tradition, Groenewegen's power and Christopher Froome's 4th overall win! #TDF2017 pic.twitter.com/OhWvlOmHMD

— Le Tour de France (@LeTour) July 23, 2017