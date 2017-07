La Vuelta ¿Suprime besos en el podio y contratará azafatos?

La Vuelta ciclista a España confió a un “comité de expertos” la reflexión sobre el mantenimiento o no de los tradicionales besos de las azafatas al vencedor de etapa de la carrera, algo que critican principalmente organizaciones feministas, confirmó este jueves la empresa organizadora.

“Debatimos para saber si tiene que haber besos o no, no vamos a prohibirlo porque estamos en una sociedad occidental (…) pero contemplamos (…) no recomendar los dos besos en las mejillas del corredor”, explicó el director de la empresa Unipublic, Javier Guillén, a los periodistas en Almería.