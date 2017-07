Cassano anuncia su retiro, luego se arrepiente y pide perdón

Antonio Cassano ha provocado la risa y el asombro de sus seguidores al haber tomado una decisión por la mañana y luego haberla cambiado por la tarde. Pidió perdón y dijo que no se marcha.

El delantero italiano aseguró esta mañana que dejaría el futbol, solo ocho adías después de haber firmado su contrato con el Hellas Verona, así también lo anunció “La Gazzeta dello Sport”, uno de los medios italianos más influyentes.

A pesar de no tener ningún tipo de lesión y estar en una gran condición física, Cassano estaba dispuesto a dejar el futbol por “nostalgia de casa”, por lo que la conferencia de prensa que daría después sería para informar los motivos de su retiro.

Sin embargo, el delantero hizo todo lo contrario, y ante el asombro de muchos dijo: “Esta mañana tuve un momento de debilidad, pero quiero seguir jugando. A veces cometo errores, pero quiero ganar esa apuesta. Estuve a punto de volver a fallar, pero no me retiro. Voy adelante”, dijo el futbolista, según una publicación de “AS”.

Ante tal noticia, el director deportivo del Verona, Filippo Fusco expresó: “Antonio hizo una elección valiente, admitió su error. Tiene una gran relación con todo el grupo y estoy feliz de que está aquí, dando la cara delante todo el mundo”.

El futbolista admitió que fue su familia la que le dio fuerzas para continuar. “Después de un año y medio viviendo con mi familia, sentí la nostalgia de mi mujer y de mis hijos. Ella es mi fuerza, me dijo que no podía no verme jugar, y esto me emocionó”, dijo.