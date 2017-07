Los gestos de Venus Williams luego de la final de Wimbledon que lo dijeron todo

Con 37 años, Venus Williams, la hermana mayor de Serena, disputó el sábado la final femenina del torneo de Wimbledon en el que se midió contra la española Garbiñe Muguruza.

El resultado no fue el esperado por la estadounidense que sucumbió en dos sets contra su rival, nacida en Venezuela, y que se quedó con su primer título del torneo que se disputa en el All England Club.

Al igual que le sucedió a Serena en la final de Roland Garros en 2016, Venus se quedó corta ante la colocación de las devoluciones de Muguruza quien reconoció en su rival una de sus grandes inspiraciones cuando era niña y se inició en la práctica del tenis.

Sin embargo, la otra cara la presentó Venus, quien no pudo ocultar su tristeza y frustración por el resultado y, desde la última jugada hasta el momento del protocolo de premiación no pudo esbozar una sonrisa.

Fue hasta el momento de la entrevista oficial cuando la estadounidense pudo expresar con palabras lo que sintió al ver cómo una gran oportunidad de conseguir otro título en los torneos de Grand Slam se le escapó en esta forma.

“Es una tristeza terminar así, realmente no me lo esperaba, pero también tengo que reconocer que Garbiñe jugó un gran partido y se merece ser la campeona”, expresó la jugadora quien recordó a su hermana, quien actualmente está ausente de la competencia por su embarazo.

“La extraño mucho, espero que vuelva pronto, aún tenemos mucho para compartir en la cancha”, expresó.

"I'm sure it means so much to you [Muguruza] and your family, well done today – beautiful"

– Venus Williams#Wimbledon pic.twitter.com/JJEeDziGUL

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2017