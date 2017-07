Hamilton aviva la pelea por el Mundial de F1 con Vettel con su triunfo en Inglaterra

El piloto de Ferrari, que sufrió un pinchazo en la penúltima vuelta cuando iba tercero y le obligó a parar de nuevo en boxes, suma ahora 177 puntos, por los 176 de Hamilton, que sumó su quinta victoria en casa, igualando el récord en Silverstone de su compatriota Jim Clark y del francés Alain Prost.

“El apoyo ha sido inmenso”, destacó Hamilton, que llegó tarde a la conferencia de prensa tras darse un baño de masas con sus aficionados. “Estoy realmente orgulloso de haberlo podido hacer para todos ellos”.

Hamilton había partido desde la primera posición de la parrilla de salida, después de firmar el sábado la “pole” número 67 de su carrera y colocarse a una sola del récord absoluto del alemán Michael Schumacher.

