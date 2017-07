Mujer denuncia violación por seis futbolistas de reconocido club de futbol

El futbol colombiano se ha visto involucrado en un escándalo a nivel internacional después de que una mujer denunció que fue violada por seis jugadores de un reconocido club. Esto contestó la dirigencia.

Después de cinco meses de discreción, este viernes salió a luz pública el caso de una mujer que asegura fue violada por seis futbolistas del famoso club colombiano Independiente de Santa Fe. El diario “el Espectador” publicó parte de la investigación que se lleva a cabo.

Según declaraciones de la víctima, el hecho ocurrió el 31 de enero por la noche, día en que el Independiente ganó el título por la Superliga 2017. Para el festejo, ella y otras trabajadoras sexuales fueron contratadas por los jugadores.

“Ella estaba bailando y tomándose un whisky cuando uno de los jugadores le ofreció una suma de dinero por acostarse con él, por lo que se dirigieron a una habitación”, se relata en la investigación.

“En el momento en que tenían intimidad, tocaron a la puerta, el futbolista abrió y entraron otros seis, pidiendo participar, a lo que ella se negó. ‘Háganle, aprovechen’” le habría dicho el jugador a sus compañeros.

De acuerdo al testimonio de la mujer, los jugadores se desnudaron. “Me agarraban como a un muñeco, me volteaban de todas las formas (…) y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir”, explicó.