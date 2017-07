Kittel se confirma como el mejor rematador del Tour y Froome sigue líder

Los esprints en el Tour de Francia se han convertido en un coto privado de Marcel Kittel. El alemán del Quick Step logró este martes su cuarta victoria parcial en la décima etapa con final en Bergerac.

La presente edición del Tour de Francia ha tenido seis finales al esprint y en cuatro de ellos se ha llevado la victoria el alemán.

“Es verdad, es asombroso. No puedo expresar lo orgulloso que estoy”, dijo el alemán. “Es la cuarta victoria en diez días, es un gran logro para mí y para el equipo”, añadió.

El británico Chris Froome conservó sin problemas su maillot amarillo de líder, tras esta etapa casi llana disputada sobre 178 km, con salida en Perigueux.

“Fue un día tranquilo. No había mucho viento y no había presión. No fue una etapa complicada”, dijo Froome, que sigue con una ventaja de 18 segundos sobre el italiano Fabio Aru, 51 sobre el francés Romain Bardet y 55 respecto al colombiano Rigoberto Urán.

Froome cumplió 50 días con el maillot amarillo del Tour, desde que lo vistiera por primera vez tras ganar la octava etapa de la prueba en 2013.

El británico lo vistió 14 días en 2013, 16 en 2015, 14 en 2006 y 6 este año.

“Sería más dulce si soy capaz de mantenerlo hasta París”, dijo Froome. “Me dijeron tras cruzar la línea de meta, que igualaba con 50 días a Jacques Anquetil. Es un enorme honor”, añadió.

El récord lo tiene el belga Eddy Merckx con 96, seguido del francés Bernard Hinault (75), el español Miguel Induráin (80), mientras que Froome y Anquetil son cuartos con 50.

Urán, por su parte, se mostró confiado para las próximas etapas.

“Falta mucho. Estoy bien y con ganas de hacer bien este Tour”, señaló el colombiano.









La etapa se vio animada por una escapada, casi desde el principio de la etapa, de los franceses Elie Gesbert (Fortuneo), el benjamín del pelotón, con 22 años, y Yoann Offredo (Wanty), que serían alcanzados a siete kilómetros del final.

* Con información de agencias