Rafael Nadal y Gilles Müller protagonizan una épica batalla en Wimbledon

Rafael Nadal, número dos del mundo, fue eliminado este lunes en octavos de Wimbledon por el veterano Gilles Müller en un partido en casi 5 horas por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, y 15-13.

Muller, de 34 años y 26 en el ranquin mundial, necesitó cinco bolas de partido para materializar su victoria sobre Nadal, que, con su eliminación, perdió la oportunidad de recuperar el número uno mundial en este torneo.

Nadal no se clasifica a unos cuartos en Londres desde 2011, y ya fue eliminado por Müller en Wimbledon en 2005, en la que era su única victoria ante el mallorquín en cinco enfrentamientos.

"I haven't really realised what just happened – it's just a great feeling"

– Gilles Muller, #Wimbledon quarter-finalist#ManicMonday pic.twitter.com/AXpsdv80RH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2017