Bottas celebra el triunfo en el Gran Premio de Fórmula Uno de Austria

El finlandés Valtteri Bottas se impuso en el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, su segunda victoria de la actual temporada en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto de Mercedes superó en la meta por 658 milésimas al alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, líder del mundial, que con este segundo puesto aumenta su diferencia al frente del campeonato, ya que su principal rival, el británico Lewis Hamilton, compañero de Bottas, solo pudo ser cuarto después de haber iniciado la carrera desde la octava posición de la parrilla.

WATCH: #AustrianGP race highlights – @ValtteriBottas clings on in a race of scrapes and scrambles #F1 pic.twitter.com/DDCM8AaKvj

— Formula 1 (@F1) July 9, 2017