VIDEO. Maradona se descontrola en un avión

Después de haber sido denunciado por acoso sexual de parte de una periodista, en Rusia, la leyenda del futbol argentino Diego Maradona, se descontroló en un avión privado, su reacción se ha hecho viral.

Las redes sociales estallaron en las últimas horas con un video en el que se ve a Maradona descontrolado y gritando en un avión después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Luego de su paso por la Copa Confederaciones y haber presenciado la final entre Alemania y Chile, el exastro argentino volvió a ser noticia.

Diego se dirigía a Italia donde este miércoles será nombrado Ciudadano honorífico de Nápoles, cuando en su vuelo privado fue grabado en un descontrol después de haber consumido una bebida alcohólica. Las imágenes después del denominado “fondo blanco” se hicieron pronto virales.

Maradona no metió las manos para beber sino que acercó el vaso apoyándose en su brazo flexionado, tras el acto gritó “Yes”, provocando el relajo dentro del vuelo.

Antes de este escándalo, Diego Maradona fue acusado por una periodista por supuesto acoso sexual en la Copa Confederaciones.

Según el diario “El País”, Yekaterina Nodólskaya, aseguró este lunes que Maradona empezó a molestarla e intentó quitarle la ropa cuando la noche de este domingo se quedaron solos en la habitación de un hotel de San Petersburgo, a donde la periodista había ido por una entrevista.

“Vino su ayudante me arrojó 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron coger mis cosas”, dijo la periodista.