¿Qué le queda sobre el ring a Manny Pacquiao?

Los días en los que era considerado como el mejor “libra por libra” en el mundo quedaron atrás para Manny Pacquiao, quien en forma reciente sufrió una discutida, pero finalmente, derrota que lo dejó sin el título de peso wélter de la OMB.

Pero no fue haber perdido contra el australiano Jeff Horner lo que más pesa para el zurdo, quien desde hace nueve años es senador en su país, algo que según su entrenador Freddie Roach causó que perdiera poco a poco su enfoque en las peleas y marcó el principio de una debacle que incluyó en 2012 reveses ante Timothy Bradley y Juan Manuel Márquez, este último por un fulminante nocaut, y en 2015 ante Floyd Mayweather Junior.

El momento de colgar los guantes está más cerca que nunca para Pacquiao

Thank you all for your support and congratulations to Jeff Horn. God is good! #TeamPacquiao pic.twitter.com/bMPqySWUSN

— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) July 2, 2017