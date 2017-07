Andy Murray y Rafael Nadal salen triunfantes en el primer día en Wimbledon

El tenista número uno del mundo, Andy Murray, inició con buen pie la defensa del título de Wimbledon al imponerse cómodamente al kazajo Alexander Bublik por 6-1, 6-4 y 6-2.

El británico debutó en la cancha central ante este tenista de 20 años surgido de la fase de clasificación, un “perdedor afortunado” que acabó accediendo al cuadro final por lesión de otro tenista.

A lo largo de su carrera, Murray ha caído en dos ocasiones ante estos jugadores, y la última hacía solo una semana, en la primera ronda de Queen’s, Londres, ante Jordan Thompson.

Title defence underway! Murray beats Bublik to set a #Wimbledon R2 clash vs Brown. More: https://t.co/88zxnTcj8s pic.twitter.com/BL8QnUk5hz

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 3, 2017