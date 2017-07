¿Fue la última pelea del boxeador filipino Manny Pacquiao?

El australiano Jeff Horn se impuso a los puntos el sábado por la noche a la estrella filipina Manny Pacquiao, tras un combate en 12 asaltos, arrebatándole contra todo pronóstico el título de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Suncorp Stadium de Brisbane.

La puntuación de los tres jueces (117-111 y 115-113 dos veces) fue favorable al relativamente poco experimentado Horn, un exprofesor de Educación Física de 29 años con un palmarés de 17 victorias y un nulo. Para Pacquiao, de 38 años, se trata de la séptima derrota en 67 peleas.

El australiano no se dejó impresionar ni por su prestigioso adversario, ni por el nivel de la competición (su primer titulo mundial) ni por los 50.000 espectadores que acudieron al estadio.

Claramente agresivo, se mostró ofensivo desde el primer asalto y no permitió que Pacquiao, el gran favorito, impusiera su boxeo.

¿Se esperaba Jeff “The Hornet” (el abejorro) esta victoria ante Pacquiao, el único boxeador en haber conseguido títulos mundiales en las ocho categorías?

“En cualquier caso, mi entorno sí que lo creía”, respondió poco después de este triunfo que tendría que propulsarlo al panorama internacional. “Siempre he pensado desde joven que podía hacerlo y todo el mundo me ha apoyado”.

“Conseguí marcar la diferencia. Estaba reñido”, aseguró, añadiendo que los 9 centímetros de más respecto su rival tuvieron su importancia.

Ready for my fight. Thank you everyone for all the prayers and support. See you tomorrow at the fight. God Bless everyone. #TeamPacquiao pic.twitter.com/I4T1LIBgap

— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) July 1, 2017